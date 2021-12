La gendarmerie du Loiret lance un appel à témoins après la disparition d'un homme de 71 ans à Briare

La gendarmerie du Loiret a lancé un appel à témoin ce dimanche soir après la disparition inquiétante à Briare de Francis Turelier, âgé de 71 ans et habitant la commune. L'homme a disparu ce vendredi après avoir quitté son domicile le matin même et a été aperçu la dernière fois dans le centre-ville.

La gendarmerie du Loiret lance un appel à témoin ce dimanche soir via son compte Facebook après la disparition inquiétante d'un homme de 71 ans habitant la commune. La gendarmerie de Briare recherche Francis Turelier, qui n'a pas donné signe de vie depuis ce vendredi 10 décembre, après avoir quitté son domicile. Selon les gendarmes, "il aurait été vu pour la dernière fois ce vendredi vers 9h30, dans le centre-ville de Briare", peut-on lire sur le communiqué.

Il n'a pas de téléphone avec lui

L'homme de 71 ans serait susceptible de porter une veste de survêtement bleue et blanche, un jean bleu foncé et peut- être une veste trois-quarts de couleur grise et noire. Il se déplace exclusivement à pied et il n’a pas de téléphone portable sur lui.

Si vous disposez d'informations, vous pouvez appeler le 17 ou la gendarmerie de Briare au 02 38 31 71 20.