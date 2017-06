La gendarmerie du Morbihan lance un avis de recherche pour un homme de 55 ans

Pascal Jouhier était accueilli dans une famille depuis une semaine, entre Ploërmel et Pontivy. Il souffre de désorientation et de problèmes de mémoire. Les gendarmes attendent tout renseignement susceptible de le localiser, et ne disposent que de cette photo, de mauvaise qualité.

La gendarmerie du Morbihan lance un avis de recherche pour cet homme de 55 ans. Pascal Jouhier se trouvait au sein d'une structure d'accueil pour adultes handicapés à Réguiny. Il est parti de ce lieu depuis lundi dernier, dans l’après-midi. En soirée, ne le voyant pas revenir, la responsable a alerté les autorités.

D’importantes recherches ont été engagées depuis par la gendarmerie mais sans résultat à ce jour.

1,73m, corpulence mince, cheveux courts

Cette personne est vêtue d'un jean de couleur bleu, d'une chemise beige, d'un polo bleu. Il aurait des chaussures de ville et porterait des lunettes, peut-être en bandoulière. Il mesure 1m73 et a une corpulence mince. Ainsi que des cheveux courts. Il s’agit d’une personne désorientée, pouvant présenter des troubles de la mémoire. Le périmètre dans lequel il est susceptible de se trouver : Réguiny, Josselin ou Locminé.

En cas de découverte ou de renseignements permettant de le localiser, joindre la Gendarmerie de Josselin au 02.97.22.20.26. Les gendarmes ne disposent que de cette photo.