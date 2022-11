La gendarmerie du Var élucide une quinzaine de cambriolages, dont un vol de 120 litres d'huile

Les gendarmes de la brigade de Saint-Cyr-sur-Mer ont élucidé une quinzaine de cambriolages et placé deux personnes en garde-à-vue

Les gendarmes de la brigade de Saint-Cyr-sur-Mer (Var) ont placé en ce début de semaine deux personnes en garde-à-vue, soupçonnées d'être impliquées dans une série de cambriolages survenus entre mars et mai 2022 dans les restaurants et hôtels du bord de mer.

Si de l'argent liquide ou des smartphones ont disparu disparaissaient de ces établissements, la suite du butin est plus surprenant : caisses enregistreuses, denrées alimentaires et notamment 120 litres d'huile de tournesol, un produit frappé par la pénurie à cette période de l'année et revendu très cher sur les marchés parallèles.

Les deux personnes placées en garde-à-vue, un homme et une femme âgés de 29 et 34 ans, originaires de Marseille, seront jugés devant le Tribunal correctionnel de Toulon en mai prochain. En attendant leur procès, l'homme a réintégré sa cellule de la prison de Luynes (où il est incarcéré pour un autre dossier) et la femme a été laissée libre.