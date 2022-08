La gendarmerie lance un appel à témoin après l'accident mortel sur le Pont de l'Île dOléron au mois de juin

Vous circuliez entre Saint Georges d'Oléron et le continent le 15 juin dernier entre 21h45 et 22h30 ? La gendarmerie de Charente-Maritime a besoin de votre témoignage : vous avez peut-être vu passer des véhicules utilitaires qui faisaient la course. Leurs chauffeurs sont impliqués dans un accident mortel qui s'est produit ce soir là sur le pont de l'Île d'Oléron. Une jeune motarde de 32 ans est morte après avoir été a été percutée de plein fouet par une de ces deux camionnettes qui jouaient à se doubler, et qui s'est déportée sur sa voie.

Les deux conducteurs agés de 20 ans ont été rapidement interpellés et placés sous contrôle judiciaire. Il s'agit maintenant de "confronter les déclarations des mis en examen avec la réalité des faits" indique la gendarmerie de Charente-Maritime dans le cadre de l'enquête ouverte pour homicide involontaire aggravé. Elle dispose des images des caméras de vidéoprotection placées sur le pont, mais il manque tout ce qui s'est passé avant le pont et après. D'où l'appel lancé aux automobilistes qui circulaient entre la commune de Saint Georges d'Oléron et le continent.

Les automobilistes sont priés de contacter la gendarmerie de Marennes-Hiers-Brouage par téléphone (05.46.85.00.19) ou par mail (amcr-viaducoleron@gendarmerie.interieur.gouv.fr).