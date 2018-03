La jeune fille s'appelle Gelyna Peninque, elle est âgée de 15 ans, et depuis ce jeudi matin elle est portée disparue. Selon la gendarmerie, il s'agit d'une fugue. L'adolescente a quitté son domicile dans la nuit de mercredi à jeudi avec une grande partie de ses affaires, une valise rose ainsi qu'un sac à dos rouge. Derrière elle, Gelyna a laissé une lettre ou elle explique vouloir se rendre "dans un pays étranger", qu'elle ne reviendrait pas et qu'il était inutile de "prévenir les flics".

La gendarmerie du Var lance un appel pour tenter de retrouver l'adolescente :

Elle mesure environ 150cm, cheveux châtains clairs, longs et bouclés, les yeux marrons, type caucasien et de corpulence normale. Tenue vestimentaire ignorée, néanmoins possède un blouson et des bottines de couleur noire. Elle serait susceptible de se trouver dans les environs de Marseille.