La gendarmerie icaunaise lance un appel à témoins après la disparition d'une adolescente à Cravant

La gendarmerie de Coulanges-la-Vineuse lance un appel à témoins après la disparition d'une jeune fille depuis dimanche 20 septembre. Amandine, 15 ans, a pris le train de 18h38 à Vincelles pour se rendre à son internat, au collège Jeanne-d'Arc d'Avallon. La dernière fois que l'adolescente a été vue, elle descendait en gare de Cravant-Bazarne à 18h44.

En compagnie de deux hommes

Dans leur communiqué, les gendarmes indiquent que la jeune fille est "susceptible de se déplacer en compagnie de deux hommes". D'après leur description, l'un est âgé d'une trentaine d'années et chauve. Le second a "plus ou moins" le même âge que la collégienne.

Amandine a été vue en gare de Cravant-Bazarne à 18h44. - Gendarmerie de l'Yonne

Amandine mesure 1m69. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la gendarmerie de Coulanges-la-Vineuse au 03.86.42.20.17.