La gendarmerie lance un appel à témoins après l'accident qui a coûté la vie à un motard dans le Sud-Mayenne

Le motard circulait sur la départementale 21, entre Soulgé-sur-Ouette et Bouessay, entre 5 et 6 heures du matin le 1er juillet.

La gendarmerie de la Mayenne lance un appel ce 3 juillet, elle recherche tout témoignage qui pourrait aider à comprendre les circonstances de l'accident mortel, survenu ce 1er juillet à Bouessay dans le Sud-Mayenne. Il a coûté la vie à un motard de 22 ans, un jeune homme originaire de Soulgé-sur-Ouette.

Ce motard "circulait au guidon d'une moto de couleur bleue sur la route entre Soulgé-sur-Ouette et Bouessay (via la départementale 21) le 1er juillet entre cinq heures et six heures du matin", précise la gendarmerie.

Des informations sur la moto, la météo

Si vous avez vu cette moto ou un autre véhicule, si vous avez des informations sur les conditions climatiques, d'éclairage, vous pouvez contacter la bridage de gendarmerie de Château-Gontier-sur-Mayenne au 02.43.09.15.00.

La victime aurait fait une sortie de route. C'est un chauffeur routier qui passait par là qui a aperçu son corps dans le fossé. Quand l'hélicoptère, envoyé sur place, a pu se poser, le jeune homme était déjà décédé.