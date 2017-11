La gendarmerie lance un appel à témoins après la disparition d'un habitant Pont-de-Claix

Un habitant de Pont-de-Claix, en Isère, a disparu depuis le 28 octobre. Gérald Olei n'a plus donné de nouvelles sa famille et à ses proches. La gendarmerie de l'Isère lance un appel à témoins.

Gérald Olei mesure 1 mètres 70 et a les yeux marrons. Il porte un tatouage avec une inscription "Faire signe" et un signe du Ying et du Yang sur l'épaule droite. Si vous avez des renseignements, vous pouvez contacter la brigade de gendarmerie de Pont-de-Claix au 04 76 98 04 38.