La gendarmerie lance un appel à témoins après la disparition d'une adolescente à Eysines

Les proches de Linda Badji, 16 ans, n'ont plus de nouvelles depuis mardi

Eysines, France

La gendarmerie de la Gironde lance un appel à témoins pour retrouver Linda Badji, 16 ans. L'adolescente a disparu depuis ce mardi. Elle s'est rendu vers 8 heures, ce matin du 13 août, dans une auto-école d'Eysines. Elle n'est en revanche pas revenue pour les cours de l'après-midi et ses proches sont sans nouvelles, depuis.

La jeune fille est mince, elle mesure 1 m 75. Ses cheveux sont châtains, longs et bouclés. Mardi, elle portait un pantalon marron foncé et un pull noir en laine à manches longues, des baskets blanches et un sac à main marron clair.

Si vous avez vu l'adolescente ou si vous pouvez aider à la localiser, vous pouvez contacter la brigade de gendarmerie de Blanquefort au 05 56 95 51 40.