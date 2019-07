La gendarmerie lance un appel à témoins après un accident mortel à Bourgoin-Jallieu

Bourgoin-Jallieu, France

Les gendarmes lancent un appel à témoins après un accident mortel dans la nuit de dimanche à lundi sur l'autoroute A43 à hauteur de Bourgoin-Jallieu. Une voiture transportant quatre personnes, qui circulait en direction de Lyon, a fait une violente embardée vers 4h30. La victime décédée est une femme de 33 ans, originaire d'Aix-les-Bains en Savoie.

Un homme de 22 ans a été hospitalisé en urgence absolue à Lyon. Les deux autres occupants de la voiture, un homme et une femme de 28 et 30 ans, ont été hospitalisés en urgence relative. Les automobilistes qui circulaient sur l'autoroute A43, aux alentours de 4h30 à hauteur de la commune de Bourgoin-Jallieu, et qui seraient susceptibles d'apporter des éléments sont invités à prendre contact avec le peloton motorisé de La Verpillière, au 04 74 99 07 30.