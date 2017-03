La gendarmerie lance un appel à témoins après le braquage de la station service Elan d'Igon

La gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques lance un appel à témoins dans le cadre de la procédure ouverte pour vol avec arme commis à la station service Elan à Igon ce lundi.

La station service Elan d'Igon, entre Nay et Asson, a été la cible d'un vol à main armée lundi soir à 19H45. Deux hommes et une femme, visages découverts mais armés d'un couteau ont fait irruption dans le magasin. Ils ont menacé l'employée de la station-service, en lui mettant la lame du couteau sous la gorge, et sont repartis avec 1200 euros en liquide. Ils ont pris la fuite dans la voiture de la gérante.

Les gendarmes des Pyrénées-Atlantiques recherchent donc un groupe composé de trois individus (deux hommes et une femme) susceptibles d’avoir fait de l’auto-stop au niveau de la commune de Bordes, sur la départementale 938, à proximité des rond-points de l’Intermarché de Bordes et de la route d’Angais, le 13 mars 2017 entre 20h00 et minuit.

Toute personne susceptible d’apporter des éléments est priée de contacter la Brigade de Gendarmerie de Nay au 05 59 13 22 40 .