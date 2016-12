La gendarmerie lance un appel à témoins après une tentative de vol à main armée

Deux individus ont pris la fuite dans un véhicule gris, vendredi soir vers 18h40, après avoir tenté sans succès de braquer le magasin "Le Kiosque" à Sainte-Marie-d'Alloix. Ils roulaient sur la D1090 en direction du nord (Pontcharra). Les gendarmes recherchent des témoins.

À 18h40, deux individus, dont un cagoulé, pénètrent dans le magasin Le Kiosque (alimentation, tabac, presse) à Sainte-Marie d'Alloix. Un des deux pointe une arme de poing sur la gérante, qui se réfugie derrière son comptoir. Mais au lieu de donner sa caisse, sort un pistolet à impulsion électrique.

Témoins : appelez la gendarmerie de Meylan

Ce genre d'arme envoie des arcs électriques vers une cible. La commerçante vise l'un des deux braqueurs et tire : il est touché, "shocké", et prend la fuite. Son complice l'imite, les deux montent à bord d'un véhicule gris, et prennent la direction du nord et de Pontcharra, sur la D1090.

Si vous avez aperçu ce véhicule gris, avec deux individus au moins à bord, roulant (possiblement à haute vitesse) sur la D1090 peu après 18h40 vendredi soir, contactez la brigade de recherche de Meylan, en charge de l'enquête.

Téléphone : 04 38 37 47 82 / Email : dr.meylan@gendarmerie.interieur.gouv.fr