La gendarmerie maritime évacue de force des bateaux de la rade de Villefranche-sur-Mer

Dans le match que se livre Villefranche-sur-Mer et l'Association des amis de la rade de Villefranche, l'avantage depuis ce jeudi est à la municipalité. Depuis des années, les deux parties ne sont pas d'accord autour d'une ZMEL; une zone de mouillage et d'équipements légers. La mairie veut la mettre en place dans le secteur de Rochambeau. L'association de son côté ne s'y oppose pas totalement mais à conditions qu'une fois les travaux effectués, ses adhérents puissent continuer de mouiller comme avant. Le dossier traine depuis des années. L'association a fait un recours devant le Tribunal Administratif et la municipalité a envoyé ces jours-ci un courrier de mise en demeure. Ce jeudi matin, le match est monté d'un cran avec l'arrivée des gendarmes maritimes qui ont manu-militari enlevé une trentaine de bateaux. Ces derniers ont été stockés dans la zone dites des Marinières. Les adhérents dénoncent un coup de force sur leur bien qui ne sont surtout pas des épaves et qui naviguent tout les week-end. Par le biais de son président, l'Association des amis de la rade a décidé de porter plainte. La mairie de Villefranche-sur-Mer, de son côté, n'a pas encore réagi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix