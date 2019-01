La gendarmerie met fin à une série de cambriolage dans l’Yonne, la Nièvre et la Seine et Marne

4 hommes soupçonnés d’une quarantaine de cambriolage ont été mis en examen mercredi pour vol en bande organisée, recel et destruction de Biens pour une quarantaine de cambriolages ces 6 derniers mois principalement dans l’Yonne et le nord de la Nièvre.

Yonne, France

4 hommes âgés entre 30 et 40 ans ont été mis en examen mercredi pour vol en bande organisée, recel et destruction de Biens. Ils sont soupçonnés d'une quarantaine de cambriolages pour un préjudice d'au moins 300 000 euros. Les gendarmes de l'Yonne, de Cosne-Cours-sur-Loire et de la section de recherche de Dijon, les ont pistés pendant près de 6 mois.

Des bouteilles de vin volées retrouvées lors des perquisitions - Gendarmerie de l'Yonne

Des tondeuses, des voitures et des moutons

Cette bande opérait la nuit, cagoulée, principalement dans des commerces : des bars, des stations-services ou des entreprises de transports. Ces malfaiteurs ont notamment sévi à Toucy, Cravant Saint-Fargeau Venoy, Arcy-Sur-Cure (Yonne) ou à Clamecy (Nièvre). Ils ramassaient tout ce qui leur tombait sous la main : voitures, tondeuses, ordinateurs, vins, cuivre et même des moutons.

Les 4 hommes ont été interpellés lundi dernier. 3 d'entre eux ont déjà été condamnés pour vols. Ils ont été écroués. Le quatrième a été placé sous contrôle judiciaire.