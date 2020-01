La gendarmerie met un coup d'arrêt à un trafic de stupéfiants dans le Golfe de Saint Tropez

Var, France

Dix personnes sont mises en examen pour trafic de stupéfiants, 4 sont placées en détention provisoire dont la tête de réseau âgée de 28 ans, originaire de Cogolin et son fournisseur toulonnais, et 6 autres sont placées sous contrôle judiciaire. C'est le bilan d'une série d'interpellations menée ces derniers mois principalement dans le golfe de St tropez et dont l'instruction vient tout juste d'être cloturée. Le trafic a rayonné entre octobre 2018 et mai 2019. Plus de 200 clients identifiés par les enquêteurs de la Brigade de recherches de Saint Tropez assistée du Psig de Gassin pour mettre un terme aux agissements d'un réseau très bien organisé avec à sa tête, donc un homme de 28 ans.

Une tête de réseau déjà connue

"Très intelligent et très fort au niveau commercial" selon un connaisseur du dossier, l'homme à la tête de ceréseau a déjà fait parler de lui en 2015 quand il est interpellé déjà pour un trafic de stupéfiants. Il a à l'époque mis en place de véritables cartes de fidélité : 10g achetés, 1 gramme offert. A peine sorti de prison, il a donc repris son commerce, très profitable, estimé à près de 3000 euros par jour. "Un peu ce qu'on voit à Marseille" explique un proche du dossier, "mais à ciel ouvert". Car le trafic a lieu sur une place, juste à côté de la maison du maire de Cogolin. Des clients qui se déplacent mais qui peuvent aussi être livrés à domicile. Et pour choisir leur produit, pas de difficultés. Il leur suffisait juste de consulter sur photo le catalogue par le biais de whatsapp. Paiement possible en liquide, c'est classique, mais aussi par carte bancaire, avec un système de terminal de paiement tout à fait légal. En résumé, une entreprise qui fonctionnait bien avec des moyens similaires aux sociétés classiques, mais complètement illégale.