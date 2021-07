La Gendarmerie Nationale veut sécuriser la filière cognac en Charente

Le Groupement de Gendarmerie de la Charente et le Bureau National Interprofessionnel du Cognac ont signé mardi une convention pour sécuriser toute la filière Cognac. Une application Internet permettra un échange permanent d'informations entre gendarmes et professionnels du cognac.

La filière Cognac, c'est le poumon économique de nos deux Charentes. Alors forcément, ça suscite quelques idées dans les cerveaux malhonnêtes. Pour sécuriser toute la profession et ses différents métiers, du négoce à la viticulture en passant par le stockage et la distillation, le Groupement de Gendarmerie de la Charente a signé hier une convention avec le Bureau National Interprofessionnel du Cognac. Une application Internet interactive entre les gendarmes et les professionnels devrait permettre un échange d'informations contre toute forme de délinquance autour du cognac.

de faux encarts publicitaires

Avec cette application, les professionnels du cognac pourront combattre les cybermenaces qui sont de plus en plus nombreuses, se prévenir de la malveillance grâce à la vidéo-protection ou tout simplement réaliser des audits pour sécuriser les exploitations ou les locaux industriels. La gendarmerie peut aussi être sollicitée pour des drones ou des hélicoptères de surveillance, pour éviter les dégradations de matériel phytosanitaire ou des tours de gel très bruyantes, ou encore pour se prémunir des escroqueries comme récemment en Charente : des collecteurs mal intentionnés qui ont vendu à une petite maison de cognac de faux encarts publicitaires. La convention signée en Charente pourrait être étendue prochainement à toute la zone d'appellation cognac, en accord avec le groupement de gendarmerie de Charente Maritime.