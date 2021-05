Landes et Gers : la gendarmerie recherche les propriétaires de plusieurs centaines d'objets volés

Les gendarmes du Gers ont enquêté sur de nombreux cambriolages commis fin 2020 et début 2021 dans les Landes, le Gers, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Ils ont retrouvé plus de 400 objets volés dont ils recherchent maintenant les propriétaires.

La Gendarmerie des Landes relaie sur sa page Facebook un post de ses homologues gersois. Les gendarmes du Gers recherchent en effet de très nombreux propriétaires d'objets volés lors de cambriolages commis fin 2020 et début 2021 dans quatre départements : les Landes, le Gers, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.

La communauté de brigades de Riscle a constaté entre début décembre 2020 et fin janvier 2021 de nombreux cambriolages sur son secteur. Après des investigations minutieuses, les gendarmes ont découvert dans différents locaux plus de 400 objets volés. Une trentaine de victimes a déjà été identifiée, mais de nombreux objets restent encore sans propriétaire. Des bijoux, des outils, ou encore du matériel hifi par exemple. Les photos des objets en question sont à découvrir ICI.

Plusieurs dizaines d'objets cherchent leurs propriétaires © Radio France - Gendarmerie du Gers

Si vous avez été victime d’un cambriolage ou d’un vol sur les départements et secteurs suivants entre le 1er décembre 2020 et le 5 février 2021, ces objets sont peut-être les vôtres :

Gers (32) : Secteurs Riscle, Marciac, Eauze

Landes (40) : Secteurs Aire-sur-l'Adour, Saint-Sever, Villeneuve de Marsan, Roquefort

Pyrénées Atlantiques (64) : secteurs Thèze et Morlaas

Hautes Pyrénées (65) : secteurs Maubourguet et Vic-en-Bigorre

Si vous reconnaissez l'un de ces objets, il faut contacter la communauté de brigades de Riscle au 05.62.69.70.17.