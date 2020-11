La gendarmerie recherche les victimes de cambriolages commis à Carquefou

Les gendarmes de Carquefou recherchent les victimes de nombreux vols et cambriolages

Les gendarmes de Carquefou ont lancé mercredi un appel à victimes, ils ont engagé un travail de fourmis pour retrouver les propriétaires de 150 scellés. Ils correspondent aux différents objets volés au cours de cambriolages et de vols à la roulotte commis ces dernières années par un habitant de la commune. C'est d'ailleurs grâce à une victime que l'homme a pu être interpellé. Il est âgé de 45 ans, il a reconnu tous les faits.

Il a cambriolé son voisin

Le 23 octobre dernier, un habitant de Carquefou se rend chez son voisin car il le soupçonne fortement de s'être introduit chez lui et de lui voir dérobé des biens personnels. L'homme avoue et sort spontanément de nombreux objets dans le couloir de la résidence.

Son voisin décide alors d'alerter les gendarmes. Le lendemain, au cours d'une perquisition, ces derniers découvrent au domicile du suspect une très grande quantité d'objets. Outre les cambriolages dans sa résidence, l'homme a raconté avoir écumé les rues du centre-ville pour voler dans les voitures et les boites aux lettres.

Si vous pensez avoir été victime de cet homme qui agissait depuis 2016, veuillez contacter la gendarmerie de Carquefou du lundi au samedi, entre 8h et 12h et entre 14h et 19h, au 02.40.50.87.17