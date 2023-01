Un ex-détenu en fugue de l'hôpital psychiatrique Vauclaire en Dordogne, la gendarmerie le recherche

Un homme de 56 ans interné au centre hospitalier de Vauclaire à Montpon-Ménestérol a disparu ce mercredi 4 janvier dans l'après-midi. Ce patient, arrivé en fin de peine après avoir purgé plusieurs peines de réclusion pour meurtre et pour coups mortel, est activement recherché par les gendarmes.

ⓘ Publicité

Il a purgé des peines pour meurtre et coups mortels

L'information, révélée par Sud Ouest , est confirmée par plusieurs sources à France Bleu Périgord. Selon nos informations, le quinquagénaire a été condamné par deux fois aux assises à Bordeaux, en 1995 puis en 2008, pour meurtre sur un sans-abri puis pour des coups mortels en récidive, sur un de ses amis. À l'époque de son second procès, les experts l'avaient présenté comme une personnalité "psychopathe" et un homme "impulsif, violent et dangereux".

Sorti de prison en septembre 2022 à la fin de sa peine, il ne doit plus rien à la justice. Mais la préfecture de la Dordogne a demandé par arrêté son placement dans l'unité fermée "Aladdin" du Centre hospitalier spécialisé en psychiatrie de Vauclaire, peu après sa sortie. Une partie de l'hôpital où les patients ne sont pas autorisés à sortir.

Un dispositif de recherches déployé

Selon nos informations, les psychiatres étaient réservés sur le besoin de le maintenir hospitalisé. A partir du mois de novembre, l'ex-détenu a eu des autorisations pour faire des promenades dans le parc de l'hôpital Vauclaire, d'abord sous surveillance, puis seul. C'est lors d'une de ces promenades qu'il a disparu ce mercredi 4 janvier, aux alentours de 16h30.

La direction, ne le voyant pas revenir, a contacté la gendarmerie. Un dispositif de recherches a été déployé dans la soirée pour tenter de le retrouver. La préfecture indique à nos confrères de Sud Ouest que l'homme "fait désormais l’objet d’une fiche de recherche administrative au niveau national".