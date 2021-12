Plus de quatre kilos de produits stupéfiants saisis par la gendarmerie des Deux-Sèvres

La gendarmerie des Deux-Sèvres annonce ce vendredi avoir fait main basse sur plus de quatre kilos de stupéfiants, des armes à feu et plusieurs milliers d'euros en espèces. Cinq personnes ont été interpellées, quatre d'entre elles sont en détention provisoire jusqu'à leur jugement en février.

Plus de quatre kilos de produits stupéfiants, en grande partie de l'héroïne, des armes à feu et un butin compris entre 5.000 et 10.000 euros ont été saisis par les gendarmes des Deux-Sèvres. Les militaires l'ont annoncé ce vendredi 17 novembre sur leur page Facebook. Selon le parquet de Niort, la prise a eu lieu le week-end du 11-12 décembre. Cinq hommes ont été interpellés dans plusieurs communes autour de Parthenay et placés dans la foulée en garde à vue.

Quatre suspects en détention provisoire, le cinquième sous contrôle judiciaire

Quatre d'entre eux sont très défavorablement connus de la justice pour récidive de trafics de stupéfiants. En comparution immédiate ce vendredi ils ont demandé un délai pour préparer leur défense et seront jugés en février prochain pour trafic de drogues. Ils sont donc placés en détention provisoire à la maison d'arrêt de Niort jusqu'à leur jugement. Le cinquième prévenu, sans antécédant judiciaire, est lui placé sous contrôle judiciaire.

Les cinq suspects, âgés de 20 à 45 ans, sont soupçonnés de faire partie d'un réseau de distribution de stupéfiants, en provenance de Seine-et-Marne. La drogue (héroïne, cocaïne et cannabis) était réceptionnée dans le nord des Deux-Sèvres, avant d'être vendue à Parthenay et plus largement dans le département.