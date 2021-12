La gendarmerie très présente dans les centres commerciaux d'Albi pour les fêtes

Les gendarmes d’Albi sont sur le terrain en cette période de fêtes. Ils ont décidé d’être très présents pour les fêtes dans les zones commerciales. Alors ils testent un point d’accueil éphémère. C’est une gendarmerie hors les murs, où vous pourrez tout faire comme dans une gendarmerie. Déposer une plainte, établir une procuration.

Un nouveau service public plus proche de la population

Une manière d’être plus proche de la population assure le capitaine Mathieu Viala, qui commande la compagnie d’Albi. "Ce point d'accueil éphémère, c'est la volonté d'apporter les mêmes services qu'offre une brigade de gendarmerie, mais sur un lieu déporté et au contact du public. Vous retrouvez les mêmes services qu'au sein d'une brigade de gendarmerie. Ce nouveau dispositif n'existe pas ailleurs dans le Tarn. Nous le lançons à titre expérimental à l'occasion des fêtes. Nous souhaitons le généraliser en concertation avec les élus locaux, là où il y a une forte affluence du public. Ce sera soit lors d'événements culturels, sportifs, festifs qui génèrent beaucoup de monde, soit de manière plus régulière sur les communes où il y a des marchés de plein vent et où la population aura le temps de s'habituer et d'identifier ce point d'accueil éphémère comme un nouveau service public plus proche d’eux."

Le capitaine Mathieu Viala, qui commande la compagnie d’Albi. Copier

La Jardinerie Tarnaise vient de signer la convention pour le le flash QR-Code. © Radio France - SM

Les commerçants rassurés

Autre axe développé depuis 2018 par la gendarmerie tarnaise, le flash QR-Code qui permet de prévenir un possible incident. L’idée est simple : grâce à des QR-Code, collés à des endroits stratégiques dans leur boutique, les commerçants, à l’aide de leur smartphone, n’ont qu’à flasher le code et ainsi prévenir instantanément les gendarmes ( le centre d’opérations et de renseignements de la gendarmerie). La Jardinerie Tarnaise vient de signer une convention pour ce QR code. Elle a aussi accepté que le point d’accueil éphémère puisse être présent sur son parking pendant la période de fête. Une évidence pour Guillaume Bousquet, la patron de la Jardinerie Tarnaise de Fontlabour. "Cela évite du stress supplémentaire en cette période particulière des fêtes où il y a beaucoup de files aux caisses. On peut vite être débordé par un braquage ou plus souvent et simplement par des clients qui s’agacent. Et cela rassure dans une période où il y a beaucoup de monde dans les zones et surtout beaucoup de transactions."