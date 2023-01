La généralisation des cours criminelles départementales divise

Des cours criminelles départementales vont remplacer bientôt les cours d'assises dans tous les départements. Mises en place pour les peines de 20 ans de prison maximum ces cours ne seront plus composées que de magistrats professionnels (5 au lieu de 3 dans les cours d'assises). La mesure -déjà testée dans certains départements dont la Loire Atlantique- vise à empêcher que des viols soient jugés devant les tribunaux correctionnels, et plus globalement à réduire les délais de traitement des affaires. Mais elle ne convainc pas tout le milieu judiciaire qui l'a notamment fait savoir ce mardi lors de l'audience solennelle de rentrée du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

"L'absence des jurés populaires est un signe fort". Laetitia Nicolas

"La confiance ne se légifère pas, elle se gagne-a déclaré la présidente du tribunal- seuls les mathématiques autorisent l'opération moins plus moins égale plus". Pour Laetitia Nicolas "l'absence des jurés populaires est un signe fort dans l'institution judiciaire, et cette juridiction de cour criminelle départementale va nécessiter la présence de plus de professionnels qui vont devoir être amenés à être déchargés d'autres fonctions pour venir siéger". 1.500 recrutements de magistrats et autant de personnels de greffe ont été annoncés par le garde des sceaux Eric Dupond Moretti, "c'est toute l'espérance que je me mets dans ce plan d'action" ajoute la présidente du tribunal.

Cette suppression des cours d'assises est également dénoncée par les avocats. Le barreau de La Roche-sur-Yon vient de relayer la motion de la Conférence des Bâtonniers du Grand Sud-Ouest. "Il n'y a plus de jurés -constate Catherine Chailleux vice bâtonnière au barreau de La Roche-sur-Yon- il y a 5 magistrats et ce qu'on prend à Pierre on le prend à Jacques et on se trouve avec les mêmes difficultés. Si on généralise il va y avoir une multitude de dossiers à traiter faute de magistrats. Et puis ces accusés condamnés par les cours criminelles départementales font plus souvent appel que s'ils étaient passés devant une cour d'assises". La première audience d'une cour criminelle départementale est prévue en mars prochain à La Roche-sur-Yon.

