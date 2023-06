La Geneytouse : une coulée de boue inonde les rues à la suite des orages

La commune de La Geneytouse, à l'est de Limoges, subit ce mercredi une inondation et des coulées de boue dans les rues et chez les particuliers. La mairie a compté plus de 60 centimètres d'eau et de boue.

Les violents orages ont provoqué des coulées de boue à La Geneytouse. - Facebook Mairie La Geneytouse Les violents orages de grêle de la veille ont entrainé ce mercredi 7 juin des inondations et des coulées de boue dans le bourg de La Geneytouse, à l'est de Limoges. La municipalité est actuellement à l'œuvre pour sécuriser et déblayer les rues. "Le garage municipal a notamment été touché avec plus de 60 centimètres d'eau et de boue" explique la mairie dans son post Facebook. Le matériel se retrouve donc inutilisable. ⓘ Publicité 60 centimètres d'eau et de boue La mairie avertit ses administrés d'un éventuel retard de "gestion des espaces publics". Elle en profite également pour appeler les particuliers touchés par ces coulées de boue à se faire connaitre auprès des services de la mairie. Ils pourront ainsi faire une déclaration à la préfecture.