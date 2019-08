La géolocalisation est la meilleure arme des sauveteurs français

Vaucluse, France

En France, et en Vaucluse en particulier, les sapeurs-pompiers disposent de systèmes de géolocalisation des téléphones. Ils permettent - à priori - de retrouver les randonneurs égarés ou blessés.

à lire aussi Les secours entreprennent de récupérer le corps de Simon Gautier, le randonneur français retrouvé mort en Italie

Deux systèmes complémentaires.

Le premier système, c'est la plateforme des appels d'urgence. Dès le décroché de l'appel, l'ordinateur localise le téléphone sur une carte où les chemins de Grande Randonnée et même les sentiers sont tracés.

Mais c'est une localisation à 500 mètres près. Le système baptisé 18-112 représente la deuxième couche du système et permet d'être encore plus précis et efficace.

C'est le 112 qu'il faut appeler.

Composer le 112 permet de booster son téléphone et l’autorise à se connecter à des relais inaccessibles autrement. Mais bien sûr pour être géolocalisé, il faut d'une part être équipé d'un téléphone équipé d'un GPS et d'autre part, avoir un niveau de batterie suffisant. Une batterie de secours peut faire partie de l'équipement du randonneur prudent.

Bientôt - sans doute à la fin de l'année - la géolocalisation sera automatique dès le premier appel. C'est une volonté des autorités qui l'ont imposée aux opérateurs.