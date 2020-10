La gérante de l'escape game où l'un des scénarios consistait à tuer Macron ressort libre de sa garde à vue

À Toulouse, la gérante de l'escape game qui proposait de tuer le Président de la République Emmanuel Macron ressort libre de sa garde à vue. Sept heures d'audition ce mardi au commissariat de police. Son commerce a été perquisitionné. Mais elle n'est pas été mise en examen.

Ressusciter le Président Macron

L'escape Game rouvrira ce mercredi, avec un nouveau scénario. Il s'agira cette fois-ci de ressusciter le Président de la République. La gérante de l'escape game, Camille, ne change rien au décor, elle conserve un mannequin à l'effigie d'Emmanuel Macron. Sauf que là les joueurs n'ont pas la possibilité de tuer le président. Bien au contraire, il faut le ramener à la vie et tenter de découvrir qui parmi plusieurs suspects a commis l'irréparable.

Sorcières, zombies et autres mutants

Le profil des assassins présumés est on ne peut plus atypique : "sorcières féministes, zombies gauchistes, fantômes de la République en Marche, vampires de la Finance et hackers mutants". La gérante de l'escape game est sortie libre de sa garde à vue ce mardi mais il lui reste à prouver qu'elle n'a pas incité ses clients à tuer Emmanuel Macron. Elle devrait donc se pencher sur son listing de clients pour récupérer au moins cinq témoignages.