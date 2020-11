La gérante de la discothèque « César Palace » à Grenay et son frère placés en garde à vue.

Ils se sont rendus, ce mercredi matin, à une banale convocation à la brigade de gendarmerie d'Heyrieux. Ils ont du y rester plus longtemps que prévu pour donner des explications sur l'ouverture clandestine de la discothèque à plusieurs reprises depuis le 11 octobre.

Ce jour-là les gendarmes intervenaient en fin de nuit sur un banal accident de la route dans le secteur. Ils ont constaté que plusieurs dizaines de personnes quittaient la boite de nuit. Une enquête préliminaire a donc été ouverte par le parquet de Vienne.

Elle a permis de confirmer que plusieurs soirées clandestines s'y sont déroulées autant pendant le deuxième confinement qu'avant, alors que les discothèques devaient rester fermées dans tout le pays.

L'intervention de la gendarmerie ce mercredi matin avait pour but de récupérer du matériel en grande quantité dans la discothèque et de trouver des documents pour étayer la procédure ouverte pour non respect d'une obligation de fermeture pendant la crise sanitaire et travail au noir.