La gestion très "opaque" de la Grande Mosquée de Clermont-Ferrand

Depuis des années, certains fidèles dénoncent des irrégularités dans la gestion de la Grande Mosquée de Clermont. Aujourd'hui, alors qu'une instruction est toujours en cours, certains éléments semblent leur donner raison. Une assemblée générale exceptionnelle est convoquée ce mardi.

Tout commence en juin 2013. Mohamed Messoussa, membre du conseil d'administration de l'association "la Grande Mosquée de Clermont et d'Auvergne", qui gère le lieu de culte, émet de gros doutes sur la comptabilité de l'association. Il demande à avoir accès aux comptes. Il essuie un premier refus et est menacé d'être exclu s'il persiste dans sa démarche.

Septembre 2013, il saisit en référé le président du tribunal de grande instance de Clermont pour qu'un expert judiciaire comptable soit nommé. Ce dernier conclut que la comptabilité, depuis l'ouverture du lieu en 2010, s'avère être entachée effectivement d'irrégularités. Les craintes de Mohamed Messoussa se vérifient : dans cette comptabilité très peu de reçus notamment concernant les dons de fidèles lors des fêtes religieuses ou les quêtes effectuées. Un grand flou aussi au niveau des différents virements bancaires effectués par les responsables de l'association. Selon le plaignant, il y a aussi un écart de comptabilité de 70 000 à 140 000 euros entre les mouvements de comptes de la SCI - propriétaire de la mosquée - et l'association de la grande mosquée

Un grand flou sur les comptes

Il y a également ce loyer de 2500 euros versé par l'association à la SCI. "On ne comprend toujours pas pourquoi l'association paie un loyer si élevé alors que ce sont les fidèles qui l'ont construite avec leurs dons et leurs mains" s'insurge un fidèle de la grande mosquée.

Il y a aussi ces travaux, annoncés un temps et qui ne viennent pas. L'édification d'un minaret notamment. "Et pourtant l'argent afflue, les fidèles sont très généreux avec leur culte" ajoute ce fidèle. Effectivement environ 2000 euros de dons sont récoltés chaque vendredi. Et pourtant cet argent, ces dons, qui sont référencés dans des carnets de collecte, restent introuvables.

"On est convaincu que des faux ont été produits pour justifier cette comptabilité auprès des fidèles et de la Justice" affirme Antoine Portal, l'avocat de Messoussa

Mohamed Messoussa veut savoir précisément ce qu'il se passe et connaître les responsabilités des uns et des autres. Dans son viseur, le très médiatique secrétaire de l'association - également président de la SCI immobilière - Karim Djermani et le président de l'association l'imam le Cheikh Mahdjoub Hocine. "Depuis que je demande plus de transparence, je suis insulté, on m'a traité de mauvais musulman. J'ai même été menacé physiquement à mon domicile."

Si les comptes des années 2010, 2011 et 2012 ont été produits montrant des dérives de la part des gestionnaires, les comptes des années suivantes ne le sont toujours pas. "On ne sait rien pour 2013, 2014, 2015 et 2016. On aimerait pouvoir vérifier cette comptabilité et en discuter en assemblée générale mais depuis trois ans aucune assemblée n'a été organisée, alors que les statuts de l'association en prévoit une par an. C'est scandaleux" s'énerve Mohamed Messoussa.

Une demande qui, après moult menaces judiciaires (notamment des plaintes déposées par ce dernier), semble se concrétiser. "Mardi, on est convoqué dans l'urgence à une assemblée générale qui se tiendra à la grande Mosquée au 15 rue du Dr Nivet" explique l'homme par qui la contestation est née. "Mais là encore il y a un loup. On nous dit qu'elle est à huis clos, uniquement ouverte aux membres du bureau et de plus le président et imam le Cheikh Mahdjoub Hocine ne sera pas là car il se trouve en Algérie. Là encore, on ne comprend pas."

Cette assemblée générale est prévue ce mardi à 18h à la Grande Mosquée. Nul doute que l'ambiance y sera explosive.