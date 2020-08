La Gironde à nouveau placée en vigilance orange pour le risque feux de forêt

La Gironde et le Lot-et-Garonne à nouveau en vigilance orange, pour le risque feux de forêt, à partir de ce mercredi 5 septembre et à minima jusqu'au 7 septembre. Le massif des Landes de Gascogne fera l'objet d'une surveillance renforcée après l'incendie qui a ravagé 295 ha au Tuzan.

Les départements de la Gironde et du Lot-et-Garonne sont placés en vigilance orange pour le risque feux de forêt à compter de mercredi 5 août et au moins jusqu'au 7 septembre, selon la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, au regard des conditions météorologiques attendues dans les prochains jours.

Dès mercredi, tout le massif des Landes de Gascogne fera l’objet d’une surveillance renforcée, après le premier gros incendie de l'été en Gironde qui a détruit 295 ha de pins au Tuzan et dans ses environs il y a une semaine.

Restrictions d'activité

Des mesures de restriction sont applicables dans les espaces exposés des communes à dominante forestière des départements. Les véhicules à moteur seront interdits de circulation entre 14h et 22h sur les pistes forestières, chemins ruraux, chemins d’exploitation et pistes cyclables.

Les activités d’exploitation forestière, de travaux sylvicoles, de génie civil, de service, de carbonisation et de sciage seront suspendues entre 14h et 22h. Les activités ludiques et sportives seront également interdites entre 14h et 22h, à l'exception de celles exercées en base de loisirs et en périmètres de plans plages.

La préfète rappelle qu'il est également interdit, sur ces espaces et jusqu'à une distance de 200 mètres, de faire du feu, de fumer, de camper, de tirer des feux d'artifice et de procéder à des incinérations