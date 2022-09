La Gironde repasse en vigilance jaune pour le risque feux de forêt

Plus de 30 000 hectares ont brûlé cet été 2022 en Gironde

Après un été dramatique sur le front des incendies en Gironde, l'accalmie. La préfecture de la Gironde, indique, ce 26 septembre, avoir abaisser la vigilance "risque feux de forêt" au niveau jaune, soit à un niveau 2 sur une échelle de 5.

Ce que vous pouvez ou ne pouvez pas encore faire

Les mesures de restrictions relatives à la circulation et le stationnement des véhicules à moteur, aux activités d’exploitation forestière, de travaux sylvicoles, de génie civil, de carbonisation et de sciage ainsi qu’aux activités ludiques et sportives sont donc levées.

Il reste cependant interdit à l’intérieur des bois, forêts et landes, et ce jusqu’à nouvel ordre, à une distance de 200 mètres :

- d’utiliser du feu,

- de fumer,

- de jeter tout débris incandescent,

- de procéder à des incinérations de déchets verts et brûlages dirigés, sauf autorisation dûment délivrée par le maire,

- de pratiquer le camping isolé et le bivouac, sauf autorisation du propriétaire,

- de tirer des feux d’artifice publics et privés, sauf autorisation du maire.