La Gironde, un des départements de France les plus cambriolés en 2022

En moyenne, 8,6 cambriolages ou tentatives de cambriolages pour 1000 logements ont été commis en Gironde l'an dernier, selon un rapport publié mardi 16 mai par l'INSEE et le ministère de l'Intérieur. Un chiffre qui place le département dans le top 10 des départements les plus cambriolés en France. La moyenne girondine place le département au même niveau que Paris (8,7) mais en dessous de celle du Rhône (10,2) ou des Bouches du Rhône (11,4). La moyenne nationale se situe à 5,8 cambriolages pour un total de plus de 210 000 cambriolages ou tentatives.

Un cambriolage sur trois en Nouvelle-Aquitaine près de Bordeaux

La moyenne girondine se stabilise, selon la préfecture, alors que l'INSEE indique une hausse de 1,8%. La moyenne du pays est en hausse sans pour autant retrouver le niveau d'avant crise sanitaire. La préfecture de la Gironde indique cependant que les cambriolages dans l'agglomération bordelaises ont diminué de 16% en 2022 par rapport à 2021

Des cambriolages plus fréquents dans les départements avec de grandes agglomérations et là ou le niveau de vie est élevé. Dans son rapport, l'INSEE précise qu' "un cambriolage néo-aquitain sur trois a lieu au sein de l'aire d'attraction des villes (AAV) de Bordeaux qui héberge un quart de la population régionale".