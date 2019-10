Les deux personnes arrêtées et placées en garde à vue après la mort d'une femme de 54 ans dans la nuit de dimanche à lundi à La Grand-Croix (Loire) ont été mises en examen mercredi pour meurtre.

La Grand-Croix : un homme et une femme poursuivis pour meurtre

La Grand-Croix, Saint-Martin-la-Plaine, France

Une femme et un homme âgés de 30 et 37 ans ont été mis en examen pour meurtre mercredi. Le couple avait été arrêté et placé en garde à vue après la mort d'une femme à La Grand-Croix dans la nuit de dimanche à lundi. Elle était tombée du troisième étage d'un immeuble. Le couple était présent au moment des faits, ces deux personnes sans domicile fixe étaient hébergés depuis plusieurs mois par la victime.

L'homme, déjà connu de la justice, a été écroué à l'issue de sa présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) à Saint-Étienne mercredi soir. Le magistrat devait ensuite se prononcer sur le placement en détention provisoire de la femme.

Les suspects ont nié avoir poussé leur hôte.

avec AFP