La Grande mosquée de Beauvais rouvre dès ce lundi soir

La mosquée Bilal à Beauvais et toujours en cours de construction. L'association Espoir et Fraternité qui la gère l'a fermée aujourd'hui pour éviter la cohue médiatique

La préfecture de l'Oise a décidé de fermer la mosquée le 27 décembre dernier suite à des prêches incitant à la haine. Depuis il y a eu beaucoup de changements considère le juge des référés d'Amiens qui précise que cette fermeture est "une atteinte grave à la liberté de culte". C'est pour cela qu'il ordonne sa réouverture immédiate.

Réouverture de la mosquée dès ce lundi pour la prière du soir

Une décision saluée par l'avocat de l'association Me Sefen Guez Guez: "c'est une décision d'apaisement qui permet de mettre un terme à une décision administrative qui a été considérée comme injuste pour les musulmans de Beauvais. D'autant plus que l'association avait proposé des mesures correctrices comme la désignation d'un nouvel imam. Mais malgré cela la préfecture avait exigé une démission collective des membres du bureau de l'association. Le blocage ne ventait que de la préfecture. L'association n'a pas eu d'autres choix que de saisir le tribunal administratif et en une dizaine de jours nous avons obtenu sa réouverture", commente Me Sefen Guez Guez qui représente l'association socio-culturelle espoir et fraternité qui assure la gestion du lieu de culte. "Les fidèles pourront s'y rendre dès ce soir pour la prière du soir aux environs de 21 heures" ajoute l'avocat.

Me Sefen Guez Guez qui représente l'association qui s'occupe de la mosquée

Dans un communiqué le tribunal administratif d'Amiens explique que la préfecture de l'Oise doit réexaminer la demande de réouverture de la mosquée. "Le juge des référés a par conséquent jugé que le maintien de la fermeture de la mosquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte et a suspendu la décision de la préfète de l'Oise refusant la réouverture de la mosquée. Il a donc enjoint à la préfète de l’Oise de réexaminer la demande de réouverture de la mosquée et, dans l’attente de sa nouvelle décision, d’autoriser immédiatement la réouverture provisoire de la mosquée de Beauvais."