La Grande Odyssée est maintenue, elle se déroulera à huit clos en janvier

Voilà un évènement qui n’est pas annulé cet hiver : la course de chien de traineaux qui traverse les Pays de Savoie aura bien lieu du 9 au 20 janvier. Pour s’adapter aux contraintes liées au covid, elle se déroulera sans public.

Cela nous changera certainement les idées par rapport au covid : l'édition 2021 de la Grande Odyssée aura bien lieu. C’est un véritable défi pour les organisateurs, alors que quasiment toutes les autres courses de chiens de traineaux sont annulées. La course se déroulera du 9 janvier au 20 janvier. Départ de Praz de Lys Sommand, passage par le Grand Massif, trois étape en Tarentaise et une arrivée en Haute Maurienne Vanoise.

Une course sans public à suivre à distance

On va suivre la Grande Odyssée, un peu comme on suit le Vendée Globe : l'aventure à distance. Le public pourra suivre la course à travers le site internet, le suivi GPS, les classements en ligne tous les jours, le programme vidéo, des photos, les coulisses de l’organisation.

On va essayer de faire vivre un maximum de choses à distance - Anabelle Lascar Kam, directrice, organisatrice de la course

France Bleu Pays de Savoie fera aussi vivre cette aventure avec un rendez-vous quotidien à 08h10 et plusieurs émissions en extérieur.

Une manifestation importante pour l’évènementiel, pour la montagne

Les organisateurs de la course indiquent que tout le monde les a suivis sur le maintien de la Grande Odyssée même sans public. Pour l’instant, c’est la seule course de chiens de traineaux qui est maintenue.

60 mushers seront présents, avec 600 chiens sur les 12 jours de l’évènement.