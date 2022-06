La Grande Zot une goélette au grand cœur

Il est arrivé de Barcelone ce dimanche et jusqu’à la fin de la semaine vous pouvez aller découvrir ce beau bateau avant un départ pour Marseille avec le jeune équipage du Boat Project. La Grande Zot est habituellement au port d’Ajaccio d’où elle embarque de nombreuses associations sociales, environnementales, éducatives. Thierry Bernardini l’un des membres de cette association Grande Zot nous le fait visiter :

Des voiles auriques

"Au départ, c'est un armateur qui s'est offert cette goélette qui a décidé de la mettre à disposition d'œuvres humanitaires, sociales, caritatives. Et donc, on a créé l'association Grande Zot. La goélette date de 1983 conçue sur des plans du XVIIIᵉ siècle avec certaines particularités, par exemple, n'y a pas de winch on manœuvre tout à la poulie, on a des voiles auriques, ce sont des voiles qui sont asymétriques. Vous avez du bois, vous avez des vieux gréements.. Il n'y a que la force de l'homme et c'est vraiment extrêmement agréable de naviguer avec ce bateau".

Des enfants en atelier "Boat Project' qui découvrent la navigation dans le port de Bastia. - Association Grande Zot

Réparer l’homme et la mer

"Au fil de l'année nous sommes à disposition des associations sociales, caritatives, environnementales. On fait par exemple des actions avec l’association Mare Vivu qui fait des relevés de planctons ou des pollution plastique. On est aussi en collaboration avec l’Association La Marie DO, avec SOS Cancer du sein, avec la Protection judiciaire de la jeunesse. En fait, avec tout ce qu'il y a de cabossés par la vie ou par la maladie, pour essayer de les réparer. On aime dire que _Grande Zot est là pour réparer les humains et la mer_".

