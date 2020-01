Encore deux fois plus de détenus que de places à la maison d'arrêt de Tours

Tours, France

La maison d'arrêt de Tours doit une nouvelle fois faire face à une surpopulation préoccupante : Actuellement, il y a 289 détenus hébergés, alors que la prison n'a que 145 places. Ce taux d'occupation de 199% s'explique notamment par la grève que mènent les avocats de Tours depuis le 6 janvier pour défendre leur régime autonome de retraite. Depuis trois semaines, 90% des affaires sont renvoyées, et ce mouvement de grève va durer au moins jusqu'au mardi 4 février.

"Comme on juge et qu'on ne peut pas juger jusqu'au bout, il y a beaucoup de mandats de dépôt qui sont faits. Les gens sont placés en détention immédiatement, sans être jugés et ça a évidemment des conséquences terribles". Christophe Régnard, président du tribunal judiciaire de Tours, invité de France Bleu Touraine le 28 janvier 2020

La situation est tendue, selon ce délégué du S.P.S, le syndicat pénitentiaire des surveillants non-gradés : "La surpopulation crée toujours un climat particulier. _On se doit de séparer les condamnés des prévenus, les fumeurs des non-fumeurs et du coup on est parfois obligé d'imposer à trois personnes de vivre ensemble sur des lits superposés dans une cellule de trois mètres-carré prévue pour un seul détenu_. Il y a donc des tensions dues à la promiscuité : des détenus qui n'acceptent pas d'être ensemble, qui protestent, qui bloquent la porte, qui se montrent virulents et menaçants entre eux ou envers nous...des problèmes qu'on ne devrait pas avoir, si il n'y avait pas cette surpopulation récurrente".

Le procureur de la République, le président du tribunal judiciaire de Tours et l'administration pénitentiaire se réunissent fréquemment pour tenter de trouver des solutions

Le procureur de la République de Tours qualifie lui-aussi cette situation de "préoccupante". Ces derniers jours, il y a eu beaucoup de discussions entre Grégoire Dulin, Christophe Régnard et l'administration pénitentiaire.