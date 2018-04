La grève SNCF inquiète les professionnels du tourisme

Par Mathilde Vinceneux, France Bleu Provence

A l'approche des vacances de printemps et des longs week-ends du mois de mai, les restaurateurs et les hôteliers s'inquiètent d'une baisse de la fréquentation à cause des mouvements de grève des syndicats de la SNCF. Les perturbations du rail continuent ce lundi 9 avril.