La Grigonnais : le maire porte plainte après avoir été insulté et menacé par un parent d'élève

De la cour d'école à la gendarmerie. Furieux du comportement d'un agent municipal de La Grigonnais, en Loire-Atlantique, qui a eu un comportement déplacé envers plusieurs enfants, un parent d'élève s'en est verbalement pris au maire qui venait tenter d'apaiser les esprits et apporter son soutien aux parents des victimes. Insulté puis menacé de coups, Gwenaël Crahes, a porté plainte à la gendarmerie, samedi dernier. Il dénonce des "faits absolument inacceptables".

L'agent municipal sanctionné à quelques jours de sa retraite

L'affaire a commencé dans la cour de récréation. Ce vendredi, trois élèves de l'école primaire Les Marronniers sollicitent un surveillant pour jouer à un jeu strictement interdit dans la cours de récréation qui consiste à tordre la peau du bras d'un camarade à l'aide de ses deux mains. Il fait l'erreur d'accepter et brûle légèrement les élèves. "Il regrette vraiment ce qu'il s'est passé. Il s'en mord les doigts", souffle-t-on à France Bleu Loire Océan. Alertés, les parents se sont largement émus de la situation et l'un d'entre eux est allé trop loin.

"J'ai souhaité aller à la rencontre des parents à la sortie de l'école, témoigne Gwenaël Crahes. Et avant même d'avoir le déroulé exact des faits, un des parents s'est rapidement énervé." Les injures fusent, le parent d'élève, connu pour avoir "le sang chaud" aurait même menacé le premier édile, venu en compagnie de son adjointe et de la directrice du périscolaire, de lui porter des coups. "Tenir des propos comme ça, dans l'enceinte d'une école et en plus contre un élu, est pour moi inacceptable, s'insurge le maire depuis 2020 de cette commune de quelque 1.740 âmes. Si je n'ai pas eu de coups physiques j'ai tout de même souhaité porté plainte à la gendarmerie car certains élus subissent des agressions et ça peut aller parfois beaucoup plus loin que de simples mots." Le contractuel qui s'apprête à partir en retraite, jeudi prochain, a lui été sanctionné. Il n'est plus en charge de la surveillance du midi.