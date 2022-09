La grippe aviaire est déjà de retour au Pays Basque, 23 communes placées sous surveillance

Le Pays Basque est à son tour touché par l'épidémie inédite de grippe aviaire qui décime depuis plusieurs semaines les oiseaux marins sur le littoral atlantique, de la Gironde jusqu'aux Hauts-de-France. Trois Fous de Bassan ont été retrouvés morts sur la côte basque. Le premier a été ramassé le 21 août à Ciboure par l'association Hegalaldia qui en a récupéré deux autres le 2 septembre à Saint-Jean-de-Luz et Ascain. Les animaux ont été envoyés pour analyses au laboratoire spécialisé. Celles-ci sont revenues positives à l'influenza aviaire en fin de semaine dernière.

Hegalaldia, le centre de soins et de sauvegarde de la faune sauvage, installé à Ustaritz, a aussitôt été prié, par arrêté, de ne plus recevoir d'oiseaux et de rester fermé aux visiteurs. Seuls les mammifères peuvent y être accueillis. Mais la confirmation définitive, en début de semaine, des cas de contamination au virus H5N1, hautement pathogène, a poussé lundi soir la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a prendre des mesures supplémentaires pour préserver les élevages de volailles d'une nouvelle épidémie. L'inquiétude en effet est grande, d'autant que les cas se multiplient au nord du littoral atlantique.

Vingt-trois communes sous surveillance

La préfecture a donc placé vingt-trois communes* de l'ouest du Labourd en zone de contrôle temporaire "faune sauvage". Les rassemblements de volailles, dont les foires et marchés, sont interdits. Les éleveurs professionnels, mais aussi les particuliers détenteurs de volailles doivent se déclarer à la préfecture et claustrer leurs volatiles, notamment. La chasse reste autorisée, mais le transport et les lâchers de gibiers à plumes sont interdits. La préfecture met également en garde la population, même si la grippe aviaire n'est normalement pas transmissible à l'Homme, il est interdit de s'approcher et a fortiori de toucher et ramasser des oiseaux marins, même blessés.

La préfecture espère ainsi éviter un nouvel épisode traumatisant de confinement et d'abattage massif des élevages de volailles. Mais pour les éleveurs, le constat est d'ores et déjà inquiétant : l'épidémie de grippe aviaire, jusque là saisonnière, ne s'est jamais réellement interrompue cette année, la maladie devient endémique. Le plan d'action concerté entre le gouvernement et la filière, présenté cet été, pourrait ne pas suffire.

* Ahetze, Anglet, Arbonne, Arcangues, Ascain, Bassussarry, Bayonne, Biarritz, Bidart, Biriatou, Boucau, Ciboure, Guéthary, Hendaye, Lahonce, Mouguerre, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pierre-d'Irube, Saint-Pée-sur-Nivelle, Sare, Urrugne, Ustaritz, Villefranque