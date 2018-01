Vivonne, France

Ils font des rotations car ils n'ont pas le droit de grève. Les surveillants de la prison de Poitiers-Vivonne se mobilisent ce lundi. Un rassemblement pour faire entendre leur mécontentement après l'agression de leurs collègues dans le Nord Pas-de-Calais. "Les agressions c'est notre quotidien" indique Jérôme Rivallin, l'un des surveillants. Seulement les menaces sont nombreuses :" On a des détenus ici qui reviennent de Syrie. Ce qui s'est passé dans le Nord, ça pourrait arriver à Vivonne. Ils ont les moyens et le réseau pour mettre en place ce genre d'actions."

Résultat: une prison bloquée. Pas de sorties pour les détenus que ce soit pour aller au tribunal, pour un rendez-vous médical ou encore pour faire une activité comme de l'équitation. Seuls quelques membres du personnel ont pu entrer et notamment un médecin, une infirmière et un cuisinier. Le pain a été livré lui à pied, la route ayant été barrée par les surveillants.

Le pain est livré à pied. Les surveillants ont bloqué la route #Poitiers#prison#Vivonnepic.twitter.com/cHA7avw7FT — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) January 15, 2018

Le maire de Vivonne et les habitants solidaires

La compréhension et la solidarité sont de mises. Pour ce psychologue qui n'a pas pu entrer ce lundi matin : "on les soutient. Ils sont en première ligne et ce n'est pas évident de gérer insultes et menaces." Idem dans la commune de Vivonne, qui depuis la mise en place de la prison en 2009, a vu sa population augmenter quelque peu. "Ce sont nos concitoyens, bien sûr que nous les soutenons" affirme le Maire de Vivonne Maurice Ramblière avant de poursuivre : "les surveillants se sont parfaitement inscrits dans la vie de la commune. Ils font partie d'associations etc."

Du côté des habitants aussi, on comprend la raison de ce mouvement même si beaucoup n'étaient pas au courant. C'est le cas de l'un des boulangers de Vivonne Florent : "On ne savait pas qu'ils se mobilisaient. Ils sont passés et ils ont dévalisé le stock de viennoiseries. Du coup, on en a refait dans la foulée avec le stock prévu pour demain mardi."

Une visite de la Ministre trop tardive

Ce que les surveillants réclament, c'est certes de l'écoute mais aussi la mise en place de structures adaptées. "Des structures plus petites et où on apporte le soutien adapté aux détenus" selon Sébastien Dupuis, surveillant à Vivonne. "Dans le cas de détenus avec des problèmes psychologiques, il faut un accompagnement adapté. Il en va de même avec les détenus radicalisés" poursuit-il.

Une cinquantaine de gardiens mobilisés ce matin à la #prison de #Poitiers-Vivonne pic.twitter.com/drEP0AeyFa — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) January 15, 2018

Et selon les surveillants, la visite de la Garde des Sceaux annoncée ce mardi à Vendin-le-Vieil est "trop tardive. Lorsqu'il y a un attentat, les politiques sont dépêchés sur place dans la soirée. Là, elle (Nicole Belloubet) compte venir mardi soit 5 jours après l'agressions de nos collègues. Nous ne sommes pas pris en considération" s'agace Sébastien Dupuis.

Le mouvement pourrait être reconduit dans les prochains jours. La maison d'arrêt de Niort qui ne devait connaître que quelques perturbations et notamment des retards de prise de fonction a finalement été bloquée ce lundi.