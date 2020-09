La Guardia Civil, aidée par des agents américains, mène une grosse opération anti-contrefaçon au Perthus

La Guardia Civil a mené ce mardi, en partenariat avec le département américain de la sécurité intérieure, une grosse opération anti-contrefaçon dans la partie espagnole du village du Perthus. 14.000 articles de luxe contrefaits ont été saisis pour une valeur de plus de 4 millions d'euros.

Six locaux bourrés de produits contrefaits ont été perquisitionnés dans la partie espagnole du Perthus (El Limits)

C'est une nouvelle opération anti-contreçon qui a été menée ce mardi au nord de la Catalogne, prés de la frontière avec la France. Les agents de la Guardia Civil se sont déployés dans la partie espagnole du village du Perthus (El Limits) qui dépend de la commune de la Jonquera. Les enquêteurs espagnols avaient été été alertés ces dernières semaines, par des plaintes de plusieurs grandes marques internationales, faisant état d'un vaste trafic d'articles de contrefaçon dans la partie espagnole du Perthus. Et effectivement, l'opération de mardi a permis de confirmer les accusations. Les six perquisitions effectuées par la Guardia Civil a permis la saisie de 14.000 imitations d'articles de luxe, des sacs, des polos, des tee-shirts, des baskets ou encore des montres. Cette quantité correspond à une perte de plus de 4.100.000 euros pour les marques

L'une des perquisitions menée par la Guardia Civil - Guardia Civil

Un atelier clandestin

Dans un communiqué, la Guardia Civil explique que les enquêteurs ont perquisitionné plusieurs locaux commerciaux, mais aussi des entrepôts où étaient stockés des milliers de produits destinés à la vente. Les agents sont également tombés sur un atelier clandestin où les imitations étaient préparées. Du matériel permettant de sérigraphier les logos des grandes marques sur les produits a été saisi. Au total six personnes sont mises en cause dans le cadre de cette enquête.

Des agents américains déployés au Perthus, aux côtés des Espagnols

L'opération de la Guardia Civil a été menée en partenariat avec des agents américains du service des douanes et de la protection des frontières et également du département de la sécurité intérieure. La lutte contre la contrefaçon sur le plan international est aussi une priorité pour les Etats-Unis qui avaient donc dépêché plusieurs agents sur place, aux côtés également de l'administration fiscale espagnole. Les représentants de plusieurs marques de luxe ont également assisté aux perquisitions afin de certifier les imitations d'articles.