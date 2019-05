La Guardia civil libère treize prostituées roumaines après une opération à la Jonquera

Après plus d'un an d'enquête, la Guardia civil vient de démanteler un important réseau de proxénètes en Catalogne. Treize jeunes femmes roumaines ont été libérées ce mardi 21 mai par les gendarmes espagnols. Elles étaient forcées à la prostitution sur la voie publique dans les rues de La Jonquera.

C'est un important réseau de proxénètes qui vient d'être démantelé par la Guardia civil dans les provinces de Gérone et Valence. Au cours de cette opération, les forces de l'ordre espagnoles ont libéré treize femmes de nationalité roumaine qui étaient contraintes à la prostitution sur le bord des routes sur la commune de La Jonquera. Ces prostituées étaient dans la plupart des cas exploitées par leurs propres maris, avec l'obligation de travailler jusqu'à 14 heures par jour dans des conditions extrêmement précaires.

Le réseau est tombé grâce au témoignage d'une victime

L'enquête a démarré en février 2018, lorsque l'une des jeunes femmes victime du réseau a eu le courage de dénoncer ses bourreaux à la Guardia civil, en expliquant sa situation de quasi-esclavage et sa grande vulnérabilité. Comme les autres prostituées, elle devait travailler dans la rue, attendre les clients dans le froid de l'hiver, avec seulement quelques sous-vêtements sur elle et supporter l'été une exposition au soleil pendant la journée entière.

Les proxénètes n'hésitaient pas à employer des méthodes violentes pour contraindre ces jeunes femmes qui étaient contrôlées jusqu'à sept fois dans une journée.

Une opération à l'échelle européenne

L'opération de la Guardia civil, intitulée "Lora", a été menée en partenariat avec Europol et plusieurs autres pays européens. Elle a permis l'arrestation au total de 20 personnes, en Espagne, mais aussi en Roumanie et au Portugal. Des personnes qui sont accusés d'avoir participé, à des degrés divers, à ce réseau d'exploitation sexuelle. Des armes ont également été saisies.

L'un des proxénètes arrêté par la Guardia civil - Guardia civil

Toujours les mêmes méthodes utilisées par les réseaux criminels

Le réseau est soupçonné d'avoir exploité plus de 40 femmes roumaines dans plusieurs pays, l'Espagne, mais aussi la France, l'Allemagne, le Portugal et l'Italie. L'organisation criminelle utilisait des méthodes déjà connues de la Guardia civil, promettant à ces jeunes femmes, issues de milieux défavorisés, une vie meilleure en Espagne. Un mariage leur était parfois proposé et une fois arrivées sur le sol espagnol, celles-ci étaient contraintes à la prostitution. L'activité rapportait de grosses sommes d'argent aux trafiquants qui réinvestissaient le bénéfice en Roumanie dans le secteur immobilier.

L'homme qui est soupçonné d'être à la tête du réseau s'était rendu de lui-même, la semaine dernière, au tribunal de Figueras. Il est aujourd'hui en détention provisoire.