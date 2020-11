En Catalogne, la Guardia Civil démantèle un important trafic d'animaux sauvages protégés

Un important trafic d'animaux sauvages et protégés vient d'être démantelé en Catalogne par la Guardia Civil. 21 personnes ont été interpellées notamment à Gérone et Barcelone. Plus de 300 reptiles ont été saisis, ainsi que des armes. La valeur de la découverte est évaluée à plus de 800 000 euros.

La Guardia Civil vient de démanteler en Catalogne un réseau criminel de grande ampleur spécialisé dans le trafic d'animaux sauvages protégés. L'opération s'est déroulée ces derniers jours dans plusieurs villes, notamment Gérone et Barcelone. 21 personnes ont été arrêtées. La section de la Guardia Civil en charge de la protection de la nature (SEPRONA) a saisi au total 300 reptiles bénéficiant de la protection internationale la plus élevée, dont plusieurs espèces de serpents et des tortues.

Une partie des reptiles saisis - Guardia Civil

Dans un communiqué, la Guardia Civil explique que les animaux étaient extraits de leur milieu naturel en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, mais aussi en Australie et en Amérique du sud. Les trafiquants utilisaient la plupart du temps des mules pour transporter les œufs des reptiles dans des valises. Une fois sur place en Catalogne, des vétérinaires falsifiaient des documents permettant un "blanchiment de la marchandise". Les animaux étaient ainsi inscrits sur des registres officiels et les propriétaires pouvaient ensuite organiser la reproduction et la revente dans d'autres pays de l'Union Européenne. Parmi les animaux retrouvés par les enquêteurs de la Guardia Civil, des tortues géantes d'une très grande valeur, proche de 30 000 euros l'unité. La Guardia Civil a saisi une partie des animaux à l'aéroport de Barcelone mais aussi aux domiciles de particuliers, grâce à une collaboration avec Europol et des organismes de protection de la faune et de la flore. La valeur de la saisie est estimée à plus de 800 000 euros.