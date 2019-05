La Guerche-de-Bretagne : un homme soupçonné de tentative d’enlèvement d'enfants

La Guerche-de-Bretagne, France

Les gendarmes de la Guerche-de-Bretagne ont ouvert une enquête le jeudi 23 mai après un signalement sur le réseau social Facebook. Plusieurs habitants alertaient sur le comportement suspect d'un automobiliste à bord d'une Citroën C15 blanche. Un homme aurait abordé des jeunes garçons à proximité du stade de la commune, en leur tenant des propos à caractère sexuels.

Placé en détention provisoire

Quatre victimes, entre 10 et 14 ans, sont alors entendues par les gendarmes. Lundi 27 mai, un homme de 67 ans est interpellé en Mayenne et placé en garde à vue. Connu de la justice, il reconnaît les faits de tentative d’enlèvement et de corruption de mineurs.

Il a comparu mercredi 29 mai devant le tribunal correctionnel de Rennes. L'audience a été reportée au 25 juillet prochain. D'ici là, il a été placé en détention provisoire.