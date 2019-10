La-Guerche-sur-l'Aubois : un important incendie dans un entrepôt, les habitants invités à rester chez eux

La Guerche-sur-l'Aubois, France

Le panache de fumée est impressionnant au-dessus de La Guerche sur l'Aubois. Il s'agit d'un incendie dans l'entrepôt de l'usine Traidib, situé rue Pierre Boucher. C'est une usine qui recycle des emballages plastiques. Au moins 1 000 mètres carrés ont déjà brûlé, selon les informations de la préfecture du Cher. Il n'y avait personne dans cet entrepôt, car il est normalement fermé le vendredi après-midi.

Aucune évacuation n'a été ordonnée mais 250 enfants ont été confinés à l'intérieur de la piscine et de la salle des sports de la commune. Par mesure de précaution, évitez le secteur de la rue de la gare à la Guerche et évitez de sortir de votre habitation le temps de l'intervention des services d'incendie et de secours.

La préfecture insiste sur le fait qu'il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir et que cet incendie n'a rien à voir avec celui qui s'est produit à Rouen, dans l'usine Lubrizol le 26 septembre dernier.