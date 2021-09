La guerre des lotos en Aveyron et dans le Tarn : quatre ans de prison pour le commanditaire des incendies

Le commanditaire de plusieurs incendies de salles de loto en Occitanie entre 2014 et 2016 a écopé de quatre ans de prison ferme ce jeudi au tribunal d’Albi. Il avait été jugé en juillet avec 10 autres auteurs. Plus de 300.000 euros de dédommagements sont aussi demandés.

Le tribunal d’Albi a condamné à quatre ans de prison ferme le commanditaire d’incendies criminels de plusieurs salles de loto dans le Tarn, l'Aveyron et le Tarn-et-Garonne entre 2014 et 2016. L’homme de 72 ans est accusé d'avoir commandité ces incendies pour éliminer la concurrence mais aussi se venger d’un de ses anciens associés.

Une bande de 10 hommes pour mettre le feu

La justice a estimé que ce propriétaire d'une salle de loto à Villeneuve-sur-Vère (Tarn) a demandé à son neveu vivant à Marseille de recruter les personnes ayant commis ces incendies. Lui et neuf autres personnes (des jeunes-homme originaire de Marseille) écopent de 2 à 18 mois de prisons pour avoir mis le feu dans quatre salles.

19 départs de feux pour détruire une salle

Cette peine a été reçu dans un souffle de soulagement pour les victimes qui se battent depuis plus de 8 ans pour certaines pour faire reconnaître leur préjudice. "On voit toujours la salle toute noire. On sent encore l’odeur de l’incendie. Et la peur est encore présente. Rien que pour détruire notre salle, il y a eu 19 départs de feux" racontent les propriétaires d'une salle à Luc-la-Primaube en Aveyron.

Les accusés ont été condamnés à payer un peu plus de 300.000 euros de dommages aux salles concernées. Mais l'avocat du principal mis en cause, Maître Jean-Baptiste Alary, explique qu'il pourrait faire appel.