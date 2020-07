La guinguette de la gare d'eau vandalisée à Besançon

Ce dimanche matin, les quatre nouveaux gérants de la guinguette ont découvert leur établissement vandalisé. Un vrai coup dur pour ceux qui ont repris les lieux il y a tout juste trois semaines.

Devant la guinguette, les patrons découvrent ainsi les débris de leur poubelle en cendres. Mais aussi, la toile recouvrant la terrasse lacérée de coups de couteau. "On a retrouvé le couteau sur place avec la lame cassée", précise Camille, une des gérantes des lieux.

Le toit de la guinguette a été lui aussi vandalisé. - Facebook de la Guinguette de la Gare d'eau.

" Quand on a vu ce qui s'était passé, nous étions tellement tristes. C'est décourageant. Ça donne vraiment pas envie de continuer. Et en plus il fallait assurer le service après alors que nous n'avions que cela en tête", précise la jeune trentenaire que France Bleu Besançon a contacté.

La toile qui couvre la terrasse à été lacérée de coups de couteau. - Facebook de La Guinguette de la Gare d'eau

Dans un post Facebook, les dirigeants ont tenu tout de même a remercier leur clientèle et le soutien qu'ils ont reçu ces dernières heures.

" Et puis les passants et clients compatissants, les soutiens des familles et des ami.es. Ça réchauffe le cœur et on redresse la tête. Merci à vous tous et toutes."

Avant de s'adresser directement aux auteurs. "A vous jeune(s) ou vieux imbécile(s), jaloux, ennuyé(s), perdu(s), ... on ne sait pas. Quelle idée vous est passé par la tête, quel élan de colère ou de débilité vous a amené à cet acte de violence gratuite ?! Votre karma en prend un coup j'vous l'dit !! La roue tourne ".

Les quatre gérants ont porté plainte.