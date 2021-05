La Haie-Fouassière : elle accouche dans sa voiture

Une femme a été secourue par les pompiers de Loire-Atlantique, ce mardi, à la Haie-Fouassière, près de Nantes. La jeune maman de 29 ans et son bébé sont en bonne santé.

Surprise pour cette jeune femme de 29 ans, ce mardi matin. Elle a dû être secourue par les pompiers, car son accouchement s'est subitement déclenché, alors qu'elle circulait route de Clisson, sur la départementale 149.

Cette femme a été prise en charge après l'intervention de six sapeurs-pompiers et du SMUR. Elle et son nourrisson ont été transportés à la clinique Brétéché de Nantes, en bonne santé, précisent les pompiers de Loire-Atlantique.