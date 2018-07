"C'est du travail de petits cons !" s'insurge Régis Régnier, propriétaire de La Corévatine, qui exploite le restaurant snack de la Halte Fluviale de Laval. Jeudi 5 juillet, l'équipe a eu la mauvaise surprise de découvrir les toilettes entièrement saccagées : robinetterie défoncée, portes démontées, lavabos broyés... Tout est à refaire. Une douche froide, une nouvelle fois, alors que la terrasse du restaurant avait déjà été la cible d'un départ de feu, mercredi 4 juillet. C'est une employée de l'office de Tourisme qui l'a éteint, en arrivant au travail.

Les toilettes de la Halte Fluviale totalement dévastées la nuit dernière. "C'est démoralisant" réagit le patron #Lavalpic.twitter.com/eFkeu1qxUy — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) July 5, 2018

"Ça fout les boules"

Selon la police de Laval, l'incendie était un feu de camp qui aurait mal tourné, à cause de beaucoup d'imprudence. Mais Régis Régnier n'y croit pas : c'est la seconde fois en moins d'un an que les toilettes sont vandalisées. Le propriétaire du restaurant est à bout de nerfs : "Depuis six ans, on a beaucoup subit ici, et à un moment, c'est vrai qu'on a envie de poser les clés et de dire 'écoutez, faites vivre le site comme vous voulez'. C'est démoralisant, et puis on commence à avoir peur. Jusqu'où ça va aller ?"

"Ça n'engage pas à continuer à faire vivre ce lieu, à faire vivre Laval"

— Régis Régnier

Les restaurateurs sollicitent la mairie de Laval pour installer des toilettes de chantier : "Vendredi, c'est le match de l’équipe de France pour les quarts de finale. On a investi dans un écran pour retransmettre le match, et les gens sont super heureux ! Là, on se pose des questions." Régis Régnier se demande si un système de vidéosurveillance ne coûterait pas plus cher que les réparations. "Si c'est uniquement mettre des bouts de rustine dans les coins, à un moment il faut prendre le problème à la base."

De son côté, Laval Agglomération a décidé de porter plainte. La police scientifique s'est rendue sur place jeudi matin pour faire des constatations.