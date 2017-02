VIDÉO - Justine tuée par un train : ce qui a changé à la halte ferroviaire d'Audrieu

Le 2 juillet 2010, Justine perdait la vie dans la halte ferroviaire d'Audrieu (Calvados). La jeune fille de 17 ans avait été percutée par un train alors qu'elle traversait la voie sur un passage aménagée. Près de sept ans plus tard, les caillebotis ont disparu mais le souvenir demeure.

Michel est l'un des 1020 habitants de la petite commune située entre Caen et Bayeux. Tous ont encore en souvenir le drame qui avait frappé leur commune en juillet 2010. "Ce drame marque encore. Pour les gens qui ont connu l'accident, qui savent ce qui s'est passé, ça revient, forcément. Ça remonte en mémoire."

"Ce drame marque encore. Ça remonte en mémoire"

Justine avait été tuée sous les yeux de son petit ami alors qu'elle traversait la voie sur un passage aménagée. Alors qu'elle venait de descendre du TER, la jeune fille avait été heurté par un autre train "C'était très périlleux, se souvient Tiphaine, qui empruntait parfois le passage lors de promenade. En fait, le passage était en caillebotis. C'était un peu bancal. On pouvait vite se prendre les pieds et tomber."

"Avant c'était bien trop dangereux. Il n'y avait aucune signalisation vraiment correcte."

Pascal, lui, ne traversait jamais par ce passage emprunté ce 2 juillet 2010 par Justine. "Avant, c'était bien trop dangereux. Il n'y avait aucune signalisation vraiment correcte. Il fallait qu'ils fassent quelque chose."

Aujourd'hui, un grillage protège l'accès au quai et les voyageurs doivent obligatoirement passer par la passerelle au dessus des voies par un parcours aménagé. © Radio France - Olivier Duc

Deux ans après l'accident, l'association "Justine tu nous manques" obtiendra en 2012 la sécurisation du passage. Aujourd'hui, un grillage protège l'accès au quai et les voyageurs doivent obligatoirement passer par la passerelle au dessus des voies par un parcours aménagé. Les caillebotis, eux, ont disparus.

"Ce que j'espère, c'est que les responsabilités de chacun soient reconnues et que la famille de Justine puisse faire le deuil peut-être de façon correcte."

La famille de Justine s'est également battue pour obtenir la tenue d'un procès en décembre 2016. Le procureur a requis 50.000 euros d'amendes à l'encontre de la SNCF et de SNCF réseau (l'ancien RFF) pour homicide involontaire.

"Ce que j'espère, c'est que toute la lumière va être faite sur les circonstances, estime le maire d'Audrieu, Jean Louis Lebouteiller, et que les responsabilités de chacun soient engagées et reconnues et que la famille de Justine puisse faire le deuil peut-être de façon correcte."