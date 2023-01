La hausse du budget de la justice pour "réparer le passé", selon Jessica Vonderscher, procureure de Belfort

Thierry Campredon : Bonjour Jessica Vonderscher, le budget de la justice va passer de 9,6 milliards d'euros à 11 milliards d'euros d'ici 2027. C'est suffisant pour répondre à vos attentes ?

Jessica Vonderscher : C'est déjà une bonne nouvelle parce que c'est une chose qu'on attend depuis des années, voire des décennies, et on ne peut que s'en réjouir aujourd'hui. C'est un budget qui va sans doute permettre à la fois de réparer le passé en augmentant les effectifs et en nous donnant les moyens matériels que nous attendons depuis longtemps, en restructurant aussi et en réorganisant l'ensemble du ministère, en donnant notamment plus d'autonomie aux cours d'appel aux tribunaux et à tous les services déconcentrés. Et je l'espère aussi, c'est un budget qui va nous permettre de préparer l'avenir, surtout en nous orientant enfin vers cette transformation numérique puisque tout le monde le sait, les tribunaux sont encore un peu à la préhistoire sur ce sujet là.

TC : Il vous manque des ordinateurs, des téléphones, en fait le nécessaire pour travailler.

JV : Alors il nous manque beaucoup de choses. Effectivement, les ordinateurs portables ont fait leur apparition dans les tribunaux grâce à la crise covid, en tout cas pour la Franche-Comté et pour Belfort. Et encore, je dirais que tous les greffiers ne sont pas encore équipés d'ordinateurs portables. Et les magistrats, à l'exception du procureur et de la présidente du tribunal, n'ont pas de téléphone portable, par exemple. Nous avons aussi des outils, des applicatifs qui, effectivement sont extrêmement vieillissants. Et ce qu'on appelle par exemple le temps de latence, le clic, le temps entre le clic et le moment où ça s'affiche, on peut compter les secondes. Et je dis parfois j'aurais le temps d'aller faire du tricot jusqu'à ce que l'information que j'ai demandée à l'ordinateur s'affiche à l'écran.

TC : Le garde des Sceaux annonce également la création de 1500 postes de magistrats et autant de greffiers. Quels sont les besoins à Belfort en ce moment ?

JV : Pour Belfort ? En ce moment, nous avons surtout un déficit de personnel de greffe. Nous avons en théorie 37 postes de greffiers, ce qui est notoirement insuffisant. Et avec les départs, les postes non remplacés et les arrêts maladie, nous avons régulièrement 6 à 10 greffiers en moins, ce qui ne permet pas à la juridiction de fonctionner de façon optimale.

TC : Et le rôle des greffiers ? On ne lit pas suffisamment, mais c'est très important.

JV : C'est essentiel. C'est essentiel pour assurer la continuité de la procédure, la régularité de la procédure et surtout cette fameuse réduction des délais.

TC : Alors justement, il est question de simplifier et moderniser la procédure pénale en divisant par deux le délai des procédures civiles, en développant, dit le ministre, une culture de l'amiable. Qu'est ce que vous en pensez ?

JV : La justice civile représente effectivement 60 % des dossiers et on l'oublie trop souvent. C'est aussi une bonne nouvelle parce qu'un litige civil qui s'éternise, c'est souvent un litige qui devient pénal à la fin. Si vous êtes 18 mois en attente d'une ordonnance de non conciliation, quand vous voulez divorcer et que vous êtes obligé de cohabiter à un moment donné, effectivement, on risque la commission.

TC : Et c'est possible de diviser par deux cette période ?

JV Oui, à mon sens, c'est possible de diviser par deux l'ensemble des délais. Si nous avons les moyens suffisants, si nous avons des ordinateurs et des applicatifs qui fonctionnent, si nous avons des personnels et si nous repensons globalement le fonctionnement de la justice.

TC : Concernant les prisons, à présent, il n'y a pas d'annonces majeures, si ce n'est le rappel de l'objectif de 15 000 places supplémentaires d'ici 2027. C'est suffisant, selon vous, pour répondre à la surpopulation carcérale ?

JV : Alors là, je prendrai le problème autrement. Je pense qu'il faut moins incarcérer pour mieux incarcérer. Plus on construit de places de prison, plus on incarcère. C'est mathématique. On l'a vu avec l'établissement de Lutterbach chez nos voisins alsaciens qui, plus d'un an après l'ouverture, est déjà en surpopulation carcérale. L'objectif, c'est vraiment de trouver des peines alternatives à l'emprisonnement, comme le travail d'intérêt général, pour diminuer cette surpopulation carcérale.

TC : Mais vous pensez que c'est suffisamment dissuasif ? Une peine comme vous venez de le dire ? Il n'y a pas un sentiment d'impunité qui va se développer chez certains délinquants ?

JV : Non, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est quel est le sens de la peine, la loi ? Le code pénal est très clair la peine doit protéger la société. Aujourd'hui, quand vous incarcérez quelqu'un, les derniers chiffres sont tombés, 54 % des personnes incarcérées récidivent dans les trois ans de la sortie. Est ce que la peine de prison protège la société quand on est sur des courtes peines trois mois, quatre mois, six mois pendant lesquels il ne peut rien se passer puisqu'on n'a pas le temps de faire travailler les personnes ? Ils n'ont pas le temps de rencontrer leur conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Donc, pour toutes ces courtes peines inférieures à un an, il vaut mieux trouver autre chose. Le travail d'intérêt général, par exemple.

TC : Il y a la question de la réinsertion. Il faut plus travailler là dessus ?

JV : Oui, ça, c'est un peu le mot qui était absent des annonces hier l'importance de la probation. Je rappellerai aussi, puisqu'on était sur le budget pour démarrer, qu'une journée d'emprisonnement, ça coûte 105 € au contribuable. Sur une année, ça fait 3 milliards d'euros. Est ce qu'on ne pourrait pas mieux utiliser ces 3 milliards d'euros en les mettant majoritairement sur la probation plutôt que sur une incarcération qui est stérile et non efficace ?

TC : Quelles sont vos priorités pour cette année en termes de justice pénale ? Toujours la violence contre les femmes. Vous continuez là dessus ?

JV : Oui, on continue évidemment à travailler sur la lutte contre les violences intrafamiliales, contre les femmes, contre les enfants aussi. On va expérimenter un certain nombre de nouveautés au cours de l'année à venir. Je pourrai vous en reparler prochainement. L'idée est de changer de paradigme et de se pencher sur la question de ce que l'on appelle la justice résolue et la justice reproductive. Aujourd'hui, la justice résolue, c'est de se poser la question pourquoi on en arrive à la commission de l'infraction et d'agir sur la cause.

TC : Travailler en amont ?

JV : Travailler en amont dans la justice serait utile. Il y a un prérequis qui est la formation de tous les personnels gendarmes, policiers, associations de victimes, avocats, magistrats. Et c'est ce que nous avons fait hier, par exemple pour une première fois, et nous avons tous été formés ensemble sur une grille d'évaluation sur les auteurs de violences conjugales.